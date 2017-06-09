В Японии подняли в воздух летающую машину SkyDrive. ФОТО

​Инженеры стартапа Cartivator впервые подняли в воздух летательный аппарат SkyDrive.





Мультикоптер, который в СМИ окрестили «летающим автомобилем», планируют использовать для зажжения Олимпийского огня. Компания Toyota уже вложила в проект $386 тыс долл.





Испытания мультикоптера SkyDrive состоялись в Японии в минувшие выходные. Металлический каркас с 8 пропеллерами и мотором смог подняться в воздух после нескольких неудачных попыток. Летательный аппарат достиг высоты 1,8 м, после чего упал на землю. Для амортизации при падении SkyDrive оборудовали баскетбольными мячами.













Пока проект выглядит неубедительно, но создатели стартапа Cartivator уверены, что в 2020 году летательный аппарат можно будет использовать для зажжения Олимпийского огня на летних играх в Токио. По данным BBC, устройство сможет подняться на высоту 10 метров и лететь со скоростью 100 км/ч.





Над проектом работает 30 инженеров. Функциональный прототип устройства — уже без баскетбольных мячей-амортизаторов — они обещают представить до конца 2018 года. Тогда же SkyDrive совершит первый тестовый полет с пилотом на борту.





Cartivator работает над «летающим автомобилем» с 2012 года и получает средства от краудфандинговых кампаний. В середине мая стало известно, что проект привлек 42,5 млн йен ($386 000) от автомобильной компании Toyota. Эти деньги пойдут на развитие стартапа в ближайшие три года.



