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АвтоМото
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7 апреля 17, 22:48
Бюджетный Hyundai попался в объективы фотошпионов. Фото
Hyundai
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Hyundai разработает i30 в кузове фастбэк.
На данный момент инженеры уже приступили к дорожным испытаниям машины.

Снимки фотошпионов были опубликованы изданием Motor1. Премьера автомобиля может состояться на автосалоне во Франкфурте в сентябре. Продажи модели в Европе стартуют в 2018 году.



В моторную гамму новинки войдет 1,0-литровый бензиновый двигатель T-GDI с тремя цилиндрами. Мощность агрегата составит 120 лошадиных сил. Также клиентам предложат 1,4-литровый мотор с отдачей 140 лошадиных сил. Кроме этого, машина получит 1,6-литровый бензиновый двигатель. Моторы работают совместно с шестиступенчатой механической коробкой с шестью скоростями или семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением.

источник: autonews.com.ua

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