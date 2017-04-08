Бюджетный Hyundai попался в объективы фотошпионов. Фото

На данный момент инженеры уже приступили к дорожным испытаниям машины.





Снимки фотошпионов были опубликованы изданием Motor1. Премьера автомобиля может состояться на автосалоне во Франкфурте в сентябре. Продажи модели в Европе стартуют в 2018 году.













В моторную гамму новинки войдет 1,0-литровый бензиновый двигатель T-GDI с тремя цилиндрами. Мощность агрегата составит 120 лошадиных сил. Также клиентам предложат 1,4-литровый мотор с отдачей 140 лошадиных сил. Кроме этого, машина получит 1,6-литровый бензиновый двигатель. Моторы работают совместно с шестиступенчатой механической коробкой с шестью скоростями или семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением.







