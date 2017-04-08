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АвтоМото
Новости
6 апреля 17, 17:14
В ФРГ представили Volocopter 2X - воздушное такси
воздушное такси Volocopter 2X
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Volocopter 2X оснащен 18 винтами, в кабине два кресла.
Volocopter 2X оснащен 18 винтами, в кабине два кресла.

Немецкий стартап E-Volo представил воздушное такси Volocopter 2X на электрической тяге, сочетающее технологии вертолета и квадрокоптера. Компания рассчитывает начать испытания летательного аппарата вертикального взлета и посадки - E-Volo называет его "мультикоптер" - в качестве такси уже в 2018 году.

Volocopter 2X оснащен 18 винтами, в кабине два кресла.
E-Volo утверждает, что управлять таким такси в Германии сможет любой владелец спортивной летной лицензии (SPL). Как отмечается в сообщении компании, Volocopter относится к категории сверхлегких летательных аппаратов, в рамках которой со следующего года в Германии будет проходить сертификация мультикоптеров.

В дальнейшем E-Volo рассчитывает зарегистрировать Volocopter в качестве транспортного средства для оказания услуг такси. Следующим шагом будет разработка мультикоптера на четыре посадочных места с международной лицензией.

Ранее сервис такси Uber анонсировал исследования по созданию парка летающих транспортных средств.
Korrespondent
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