В ФРГ представили Volocopter 2X - воздушное такси

Немецкий стартап E-Volo представил воздушное такси Volocopter 2X на электрической тяге, сочетающее технологии вертолета и квадрокоптера. Компания рассчитывает начать испытания летательного аппарата вертикального взлета и посадки - E-Volo называет его "мультикоптер" - в качестве такси уже в 2018 году.

Volocopter 2X оснащен 18 винтами, в кабине два кресла.

E-Volo утверждает, что управлять таким такси в Германии сможет любой владелец спортивной летной лицензии (SPL). Как отмечается в сообщении компании, Volocopter относится к категории сверхлегких летательных аппаратов, в рамках которой со следующего года в Германии будет проходить сертификация мультикоптеров.





В дальнейшем E-Volo рассчитывает зарегистрировать Volocopter в качестве транспортного средства для оказания услуг такси. Следующим шагом будет разработка мультикоптера на четыре посадочных места с международной лицензией.





Ранее сервис такси Uber анонсировал исследования по созданию парка летающих транспортных средств.