В Киев ограничили въезд фур

В понедельник, 6 февраля, с 06:00 в Киев ограничен въезд крупногабаритного транспорта. Решение приняли в связи с ухудшением погоды, сообщает Киевская городская администрация.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в понедельник в столице будут сильные снегопады, за ночь уровень снега может вырасти на 1,5-2 см, а за день — на 2-3 см.

Ночью будет 7-9 градусов мороза, а днем — минус 5-7 градусов.

Водителей просят по возможности пользоваться общественным транспортом, притормаживать около пешеходных переходов, включать габаритные огни и противотуманные фонари.

Также в администрации просят водителей правильно парковаться, чтобы не мешать снегоуборочной технике.