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6 февраля 17, 09:15
В Киеве из-за снегопада парализовано движение транспорта
снегопад
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В Киеве 9-бальные пробки

Сейчас в Киеве зафиксировано одиннадцать ДТП, часть из них — неподалеку от важных транспортных развязок, в частности вблизи станции метро "Петровка" и "Позняки".

Так, движение парализовано на Южном и Дарницком мосту, а также на мосту Патона. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

На въездах в город — также проблемы с движением транспорта. Со стороны Житомира транспорт фактически остановился, из Броваров и Вышгорода также трудно добраться в Киев, там транспорт движется очень медленно.

Как сообщалось, в связи с сильными снегопадами в понедельник, 6 февраля 2017 года, с 06:00 утра въезд крупногабаритного транспорта в столицу ограничен.
Delo
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