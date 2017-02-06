В Киеве во время движения загорелся автомобиль (ФОТО, ВИДЕО)

Об этом сообщает «Киев оперативный» в Facebook.





По информации, во время движения из-под капота автомобиля внезапно пошел дым.





Водитель вышел из салона, чтобы открыть капот, получил легкие ожоги рук.













В это время проезжал экипаж патрульной полиции, он попытался потушить пламя. Неравнодушные киевляне останавливались и давали свои огнетушители. Однако полностью возгорание ликвидировали пожарные.





На днях в Киеве на Подоле произошел масштабный пожар на складах горюче-смазочных материалов.



