Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.17
USD
26.99
RUB
0.45
EUR
29.14
USD
27.12
RUB
0.46
EUR
29.79
USD
27.68
RUB
0.47
АвтоМото
Новости
5 февраля 17, 20:23
В Киеве во время движения загорелся автомобиль (ФОТО, ВИДЕО)
пожар
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Киеве на проспекте Бандеры произошло самовозгорание автомобиля Citroen, который двигался в сторону Троещины.
Об этом сообщает «Киев оперативный» в Facebook.

По информации, во время движения из-под капота автомобиля внезапно пошел дым. 

Водитель вышел из салона, чтобы открыть капот, получил легкие ожоги рук.



В это время проезжал экипаж патрульной полиции, он попытался потушить пламя. Неравнодушные киевляне останавливались и давали свои огнетушители. Однако полностью возгорание ликвидировали пожарные.

На днях в Киеве на Подоле произошел масштабный пожар на складах горюче-смазочных материалов.


Источник: news.mail.ru
Кликните по изображению для просмотра
Ещё по теме:
В Украине упрощена регистрация авто
В США придумали простой способ борьбы с "героями парковки"
В Киеве изменили движение на Европейской площади - ФОТО
Порошенко: На строительство автодорог выделят 15-20 млрд грн
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Пять распространенных мифов об электромобилях
noimageГруппы автоналетчиков атакуют туристов и дальнобойщиков
noimageИз-за гололеда в пяти областях ограничено движение транспорт
noimageВодителей и пешеходов синоптики предупреждают о гололеде
noimageUber стартует в Одессе
Лента новостей