В Киеве во время движения загорелся автомобиль (ФОТО, ВИДЕО)
Об этом сообщает «Киев оперативный» в Facebook.
По информации, во время движения из-под капота автомобиля внезапно пошел дым.
Водитель вышел из салона, чтобы открыть капот, получил легкие ожоги рук.
В это время проезжал экипаж патрульной полиции, он попытался потушить пламя. Неравнодушные киевляне останавливались и давали свои огнетушители. Однако полностью возгорание ликвидировали пожарные.
На днях в Киеве на Подоле произошел масштабный пожар на складах горюче-смазочных материалов.
Источник: news.mail.ru