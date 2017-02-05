Пять распространенных мифов об электромобилях

Миф 1: Электромобили неудобно заряжать
Факт: По данным "Автоконсалтинг", средний суточный пробег киевлянина не превышает 60-80 км в день. Поэтому 130-180 км хода, которые дает заряженная батарея, хватает большинству водителей на сутки до ночной зарядки от обычной розетки.
Таким образом, необходимость в подзарядке на зарядных станциях для электромобилей возникает только при перемещениях между городами. На данный момент это не составляет труда, так как количество таких станций в Украине превысило 400, а в Киеве –100, из них 10 скоростных мультистандартных (supercharcher), которые заряжают батарею до 80% за 20 минут. Таким образом, инфраструктура зарядных станций развивается вместе с ростом рынка электромобилей.
Карта зарядных станций
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Миф 2: Высокая стоимость электромобилей нивелирует экономию на топливе
Факт: Благодаря развитию новых технологий и рекордным темпам роста рынка за последние 3 года удалось снизить цену аккумуляторов для электромобилей в 4 раза. Это, безусловно, снизило цену и самих авто.
Мы провели сравнительный анализ самого популярного в мире электрокара Nissan Leaf и автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) того же класса и параметров. А именно сравнили стоимость самих авто, их эксплуатации, затрат на топливо и ТО в течение первых 5 лет. Анализ показал, что данные затраты равносильны стоимости электромобиля. При этих расчетах показательной является средняя стоимость проезда на электромобиле в Украине — 30-40 грн за 100 км пробега, что соизмеримо со стоимостью проезда в общественном транспорте.
Стоимость пользования электромобилем
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Миф 3: Заряд батареи значительно падает зимой
Факт: По опыту использования электрокаров в службе "Окси-Такси" мы заметили, что приблизительно емкость батареи падает на 1% при каждом градусе мороза. То есть при температуре -20 °C дистанция пробега падает примерно на 20%. Этого запаса хода хватает для среднего суточного пробега большинства водителей. А небольшой тюнинг в виде утепления батареи (стоимостью около 900 грн) или установки автономной печи позволит не учитывать смену сезонов вообще. Эти нюансы с лихвой компенсирует неоспоримое преимущество электрокаров зимой перед автомобилями с ДВС: нет необходимости прогревать двигатель — сел и поехал.
Миф 4: Емкость батареи значительно падает при эксплуатации
Факт: На основании эксплуатации электрокаров в службе такси, специалисты отметили, что падение емкости батареи за 5 лет или 100 тыс. км пробега составляет около 15%. Важным положительным моментом является гарантия на батарею завода-производителя. Например, на батарею Nissan Leaf гарантия распространяется на 4000 циклов — это ориентировочно 5-8 лет или 250 тыс. км пробега.
Продолжая тему батареи электрокара, стоит отметить, что значительно экономит средства их владельцам тот факт, что при любых повреждениях достаточно лишь замены одного из элементов батареи, а не покупка новой.Миф 5: Вклад электромобилей в спасение экологии незначительный
Факт: По данным Международной Организации Здравоохранения (WHO), наша страна находится на 8-м месте в мире по уровню загрязнения окружающей среды. Поэтому для экологии нашей страны особенно важна минимизация выбросов и популяризация электромобилей.
Выбросы СО2 автомобиля с ДВС в среднем составляют 115–118 г/км. Переход на электротранспорт способен кардинально поменять состояние воздуха и, соответственно, здоровья граждан. Поэтому Европарламент юридически обязал страны ЕС защищать климат Земли и остановить глобальное потепление, а именно сократить выброс парниковых газов к 2030 году минимум на 40%, по сравнению с 1990-м годом. Многие страны ЕС заявили, что к 2020 году городские службы такси переведут на электрокары, а Германия, Норвегия и Нидерланды планируют полностью запретить производство и использование бензиновых и дизельных двигателей в ЕС к 2030 году.
Показательными являются подсчеты экологов, которые утверждают, что для компенсации выбросов одного авто с ДВС за месяц необходимо в среднем 7 деревьев, а за год — 75 деревьев. Пока в Украине не введены ограничения на использование авто с ДВС и дотации на покупку электромобилей, как в странах Западной Европы, экология страны и здоровье нации в руках самих украинцев.