Пять распространенных мифов об электромобилях

Миф 1: Электромобили неудобно заряжать

Факт: По данным "Автоконсалтинг", средний суточный пробег киевлянина не превышает 60-80 км в день. Поэтому 130-180 км хода, которые дает заряженная батарея, хватает большинству водителей на сутки до ночной зарядки от обычной розетки.

Таким образом, необходимость в подзарядке на зарядных станциях для электромобилей возникает только при перемещениях между городами. На данный момент это не составляет труда, так как количество таких станций в Украине превысило 400, а в Киеве –100, из них 10 скоростных мультистандартных (supercharcher), которые заряжают батарею до 80% за 20 минут. Таким образом, инфраструктура зарядных станций развивается вместе с ростом рынка электромобилей.

Карта зарядных станций



Миф 2: Высокая стоимость электромобилей нивелирует экономию на топливе Факт: Благодаря развитию новых технологий и рекордным темпам роста рынка за последние 3 года удалось снизить цену аккумуляторов для электромобилей в 4 раза. Это, безусловно, снизило цену и самих авто. Мы провели сравнительный анализ самого популярного в мире электрокара Nissan Leaf и автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) того же класса и параметров. А именно сравнили стоимость самих авто, их эксплуатации, затрат на топливо и ТО в течение первых 5 лет. Анализ показал, что данные затраты равносильны стоимости электромобиля. При этих расчетах показательной является средняя стоимость проезда на электромобиле в Украине — 30-40 грн за 100 км пробега, что соизмеримо со стоимостью проезда в общественном транспорте. Стоимость пользования электромобилем Для просмотра инфографики в полном размере кликните по картинке Для просмотра инфографики в полном размере кликните по картинке