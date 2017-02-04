Из-за гололеда в пяти областях ограничено движение транспорт
Из-за плохих погодных условий ограничено движение транспорта в пяти областях. Об этом сообщает Укравтодор.
Движение крупоногабаритного и пассажирского транспорта ограничено в Хмельницкой, Закарпатской, Винницкой, Житомирской и Киевской областях.
Водителей просят быть осторожными - придерживаться скоростного режима, дистанции и отказаться от резких маневров.
Около пешеходных переходов нужно снижать скорость до минимума, включить противотуманные огни и фары ближнего света.
Согласно прогнозу, гололед на дорогах будет и на протяжении следующих суток.
Источник: liga.net