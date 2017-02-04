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4 февраля 17, 12:30
Из-за гололеда в пяти областях ограничено движение транспорт
Дорога
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Водителей просят придерживаться дистанции и пока отказаться от резких маневров на дороге
Из-за плохих погодных условий ограничено движение транспорта в пяти областях. Об этом сообщает Укравтодор. 

Движение крупоногабаритного и пассажирского транспорта ограничено в Хмельницкой, Закарпатской, Винницкой, Житомирской и Киевской областях. 

Водителей просят быть осторожными - придерживаться скоростного режима, дистанции и отказаться от резких маневров.  

Около пешеходных переходов нужно снижать скорость до минимума, включить противотуманные огни и фары ближнего света.  

Согласно прогнозу, гололед на дорогах будет и на протяжении следующих суток.

Источник: liga.net
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