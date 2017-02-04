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3 февраля 17, 18:28
Водителей и пешеходов синоптики предупреждают о гололеде
Дорога
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По прогнозам синоптиков, со вторника температура будет снижаться до -20° мороза 8 февраля
Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах во всех областях, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской. Украинский гидрометцетр сообщает, что ночью в Харьковской, Луганской и Сумской областях ожидается сильный снег.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА обращается к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим, дистанцию ​​и отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций.


Фото: meteo.gov.ua

Пешеходам следует ходить не спеша, слегка расслабив и немного согнув в коленях ноги, ступать следует на всю подошву. Не рекомендуется держать руки в карманах, что увеличивает шансы не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. 

Советуется размахивать руками в такт ходьбы - так лучше удержать равновесие. При нарушении равновесия во время ходьбы в гололед нужно попробовать быстро присесть, чтобы удержаться на ногах. Если падение не избежать - нужно напрячь мышцы, сгруппироваться, а прикоснувшись к земле попробовать перекатиться. 
Кроме того, по прогнозам синоптиков, температура со вторника 7 февраля будет снижаться. Ночью 7 февраля ожидается температура 14-16 ° мороза, 8 февраля -18-20 °; днем 11-13 ° мороза.

Источник: liga.net
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