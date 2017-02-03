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2 февраля 17, 16:56
Uber стартует в Одессе
Uber
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С сегодняшнего дня сервис для вызова автомобилей Uber начинает работу в Одессе.

Международная технологическая компания Uber, создатель одноименного мобильного приложения для вызова автомобилей, сообщила о запуске сервиса в Одессе. "С сегодняшнего дня жители и гости города смогут заказать автомобиль всего несколькими касаниями экрана смартфона. К услугам пользователей — доступный и качественный сервис uberX, цены на поездки с которым начинаются всего от 14 грн", — говорится в сообщении компании.

Уточняется, что одесситы и гости города смогут оценить все преимущества Uber, воспользовавшись возможностью бесплатных поездок по городу до конца дня воскресенья 5 февраля 2017 года. Для этого необходимо ввести промокод ODESSA в разделе ОПЛАТА приложения Uber на смартфоне.

"Наша цель — обеспечить возможность безопасного, быстрого, надежного и комфортного перемещения по городу для каждого жителя и гостя Одессы", — цитируется Алексей Стах, генеральный менеджер Uber в Украине и СНГ.

С первого дня оплатить поездки с Uber в Одессе можно будет как наличными, так и при помощи зарегистрированной в приложении банковской карточки. Пользователи смогут узнать расчетную стоимость поездки заранее, до подтверждения заказа. После окончания каждой поездки пользователь получит на адрес электронной почты квитанцию, которая будет содержать информацию о месте подачи автомобиля, маршруте, карте поездки, данные о водителе и детализацию стоимости.

Uber в Украине работает в полном соответствии с требованиями местного законодательства. Партнерами Uber могут стать только индивидуальные предприниматели и юридические лица. Расчеты Uber с партнерами происходят по безналичному расчету.

Одесса стала вторым городом Украины, где был запущен сервис Uber. С момента запуска Uber в Киеве в июне прошлого года почти 300 000 киевлян воспользовались сервисом.
Delo
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