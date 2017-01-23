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22 января 17, 10:00
22 января в центре Киева частично перекроют движение
дороги Киева
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На отдельных участках в центре Киева в связи с проведением мероприятий ко Дню Соборности будут действовать временные ограничения движения для машин
На отдельных участках в центре Киева в связи с проведением мероприятий ко Дню Соборности Украины будут действовать временные ограничения движения для автомобилей. Об этом сообщили в Управлении безопасности дорожного движения Департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины.

В частности, с 8.00 до 10.30 движение транспортных средств будет запрещено на таких участках:

бул. Шевченко (от перекрестка с ул. Леонтовича до перекрестка с вул.Пушкинской);

ул. Володимирсая (от перекрестка с ул. Льва Толстого до перекрестка с ул. Б. Хмельницкого);

ул. Терещенковская;

ул. Грушевского (от перекрестка с Петровской аллеей до Европейской площади);

Европейская площадь;

ул. Институтская (от перекрестка с ул. Крещатик до перекрестка с ул. Банковой);

ул. Ольгинская (от перекрестка с ул. Институтской до перекрестка с ул. Городецкого).

В связи с перекрытием некоторых улиц и площадей в центре Киева будут изменены маршруты движения ряда троллейбусов и автобусов.

22 января, в день провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики, отмечается День Соборности Украины.

Источник: liga.net
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