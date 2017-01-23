22 января в центре Киева частично перекроют движение

На отдельных участках в центре Киева в связи с проведением мероприятий ко Дню Соборности Украины будут действовать временные ограничения движения для автомобилей. Об этом сообщили в Управлении безопасности дорожного движения Департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины.





В частности, с 8.00 до 10.30 движение транспортных средств будет запрещено на таких участках:





бул. Шевченко (от перекрестка с ул. Леонтовича до перекрестка с вул.Пушкинской);





ул. Володимирсая (от перекрестка с ул. Льва Толстого до перекрестка с ул. Б. Хмельницкого);





ул. Терещенковская;





ул. Грушевского (от перекрестка с Петровской аллеей до Европейской площади);





Европейская площадь;





ул. Институтская (от перекрестка с ул. Крещатик до перекрестка с ул. Банковой);





ул. Ольгинская (от перекрестка с ул. Институтской до перекрестка с ул. Городецкого).





В связи с перекрытием некоторых улиц и площадей в центре Киева будут изменены маршруты движения ряда троллейбусов и автобусов.





22 января, в день провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики, отмечается День Соборности Украины.



