22 января в центре Киева частично перекроют движение
На отдельных участках в центре Киева в связи с проведением мероприятий ко Дню Соборности Украины будут действовать временные ограничения движения для автомобилей. Об этом сообщили в Управлении безопасности дорожного движения Департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины.
В частности, с 8.00 до 10.30 движение транспортных средств будет запрещено на таких участках:
бул. Шевченко (от перекрестка с ул. Леонтовича до перекрестка с вул.Пушкинской);
ул. Володимирсая (от перекрестка с ул. Льва Толстого до перекрестка с ул. Б. Хмельницкого);
ул. Терещенковская;
ул. Грушевского (от перекрестка с Петровской аллеей до Европейской площади);
Европейская площадь;
ул. Институтская (от перекрестка с ул. Крещатик до перекрестка с ул. Банковой);
ул. Ольгинская (от перекрестка с ул. Институтской до перекрестка с ул. Городецкого).
В связи с перекрытием некоторых улиц и площадей в центре Киева будут изменены маршруты движения ряда троллейбусов и автобусов.
22 января, в день провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики, отмечается День Соборности Украины.
Источник: liga.net