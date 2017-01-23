В центре Киева пьяный водитель разбил четыре авто (ФОТО)

Пьяный водитель на авто марки Mercedes врезался в четыре припаркованных авто. Пострадавших по итогам ДТП нет – передает "ДТП.Kiev.ua".

Авария произошла на ул. Б. Васильковской. Пьяный водитель на авто Mercedes влетел в четыре автомобилия. Нарушитель затем пробовал скрыться с места происшествия, но был задержан очевидцями случившегося.





Правоохранители предотвратили избиение водителя. Патрульные хотели эвакуировать иномарку, но пьяный нарушитель вел себя неадекватно, обругав их. Уровень алкоголя в крови мужчины составил 0,99 промилле.







