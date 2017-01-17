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16 января 17, 18:12
Украину окутает сильный туман
туман,взлетная,полоса
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В Украине в связи с туманом видимость будет составлять 200-500 метров.

На территории большинства регионов Украины 17-го января ожидается туман. Об этом передает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Согласно данным Украинского гидрометцентра, ночью, а также утром 17-го января в Киевской, Сумской, Житомирской, а также в Черниговской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской и прочих регионах прогнозируют туман. Также ожидается, что видимость составит 200-500 метров.

Как сообщал УРА-Информ, в начале января 2017 г. синоптики прогнозировали резкое похолодание, а также гололед, небольшие осадки и туман.
URA-Inform
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