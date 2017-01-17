В двух областях уровень аварийности все еще критический

Только за минувшие сутки в результате осложненных погодных условий на дорогах Украины погибли семь граждан. Такие данные представила сегодня пресс-служба Национальной полиции.

По данным полиции, травмировано за вчерашний день около 62 человек.

При этом рост количества дорожно-транспортных происшествий увеличился с 10% до 50%. В основном рост зафиксирован во Львовской, Хмельницкой, Сумской и Николаевской областях, - рассказали в Нацполиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на семь часов утра понедельника, 16 января, в Украине после непогоды обесточенными остаются 20 населенных пунктов. Все они находятся во Львовской области. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, люди остались без света в результате налипания мокрого снега и обледенения.