Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.37
USD
27.72
RUB
0.47
EUR
29.18
USD
27.55
RUB
0.46
EUR
30.62
USD
28.82
RUB
0.48
АвтоМото
Новости
16 января 17, 12:38
В двух областях уровень аварийности все еще критический
заносы
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
По состоянию на утро понедельника, 16 января, в Закарпатской и Ивано-Франковской областях Украины ситуация с уровнем аварийности на дорогах остается критической.

Только за минувшие сутки в результате осложненных погодных условий на дорогах Украины погибли семь граждан. Такие данные представила сегодня пресс-служба Национальной полиции.

По данным полиции, травмировано за вчерашний день около 62 человек.

При этом рост количества дорожно-транспортных происшествий увеличился с 10% до 50%. В основном рост зафиксирован во Львовской, Хмельницкой, Сумской и Николаевской областях, - рассказали в Нацполиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на семь часов утра понедельника, 16 января, в Украине после непогоды обесточенными остаются 20 населенных пунктов. Все они находятся во Львовской области. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, люди остались без света в результате налипания мокрого снега и обледенения.
URA-Inform
Ещё по теме:
Фото: Смертельное ДТП на трассе "Одесса-Киев", трое погибших
Под Киевом Mercedes Vito сбил двоих детей, один умер
Смертельное ДТП: BMW влетел в маршрутку в Луцке - Фото
Аваков просит Mitsubishi снизить цену на полицейские авто
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Украину окутает сильный туман
noimageМАЗ-541 — мегаседан из СССР (ФОТО, ВИДЕО)
noimageСиноптики предупреждают про гололед на дорогах 14 января
noimageТоп-менеджеру Volkswagen грозит 169 лет тюрьмы
noimageВ 2017 году в Украине построят 2,5 тысяч км автодорог
Лента новостей