МАЗ-541 — мегаседан из СССР (ФОТО, ВИДЕО)

Когда речь заходит о суперседанах, сразу же вспоминаются бронированные президентские лимузины или Rolls-Royce Phantom. Но задолго до их появления существовал автомобиль, на фоне которого все эти седаны выглядят жалкими недомерками. И хотя проходил он по разряду спецтехники, да ещё аэродромной, но, как ни крути, а все же был седаном. Вернее — мегаседаном.









На этом фото МАЗ-541 буксирует первый в мире сверхзвуковой пассажирский лайнер Ту-144. Похоже, что делает он это с трудом, так как пустой Ту-144 весил более 91 тонны, в то время как МАЗ-541 мог буксировать самолеты массой до 85 тонн.





По заказу «Аэрофлота»





Речь идет об уникальном аэродромном тягаче МАЗ-541, разработка которого началась в Минске в 1956 году. Создавался этот автомобиль для работы с новым поколением советских пассажирских лайнеров, таких, как Ту-104, Ту-114 и Ил-18. Они не только подросли — причем значительно — по сравнению со своими предшественниками, но и стали тяжелее. Вот почему потребовался новый тягач, способный буксировать объект массой 85 тонн — именно столько весил пустой Ту-114. Раньше для этих целей использовались армейские ракетные тягачи, но из-за их габаритов, в частности — высоты, постоянно существовал риск столкновения с самолетом. Да и удобство работы в специфичных аэродромных условиях оставляло желать лучшего.









Длина 7797 мм, ширина - 3400 мм. МАЗ-541 вошел в историю как самый большой, тяжелый и необычный седан-тягач в мире.





Конструкторы Минского автозавода учли все пожелания заказчика — «Аэрофлота» — и сделали машину широкой и приземистой, чтобы она свободно подъезжала под самолеты без риска столкновения. И снабдили её системой полного привода с отключаемым передним мостом. Из-за всех своих конструктивных особенностей МАЗ-541 получился ярко выраженным трёхобъемником. Машина имела два руля, два места и продублированные органы управления. Вернее, два поста управления, благодаря которым водитель мог лучше контролировать процесс взятия лайнера на буксир.





Двигатель от танка





МАЗ-541 получился не только большим, но и тяжелым — весила машина более 28 тонн. Понятно, что обычные моторы от грузовиков для такого исполина не подходили, поэтому его снабдили старым, добрым, двенадцатицилиндровым дизелем В-2, которым оснащался легендарный танк Т-34. Двигатель объемом 38,8 л развивал мощность в 500 л.с., а на пару с ним трудилась механическая КПП, имевшая три скорости для движения вперед и две для движения задним ходом. При желании МАЗ-541 мог разогнаться до 30 км/ч, а расход топлива составлял 120 л на сотню пробега.









Двухцветный кузов, колеса разного диаметра, хромированная решетка радиатора, четыре фары - МАЗ-541 имел запоминающийся и самобытный облик.





Ещё одна особенность тягача — разные колеса на передней и задней оси. Сзади стояли колеса от карьерного самосвала МАЗ-525, а спереди от грузовика ЯАЗ-214. Объяснялось это тем, что основная нагрузка приходилась на заднюю часть машины, кроме того, применение таких задних «катков» увеличивало сцепление колес с дорожным покрытием.





Конец пятидесятых — начало шестидесятых годов прошлого века было временем, когда Советский Союз всячески демонстрировал всему миру статус сверхдержавы.

Разумеется, прибывающие в международный аэропорт «Шереметьево» иностранцы должны были видеть не только советские красавцы-лайнеры, но и соответствующую аэродромную технику. Несмотря на свое чисто утилитарное предназначение, МАЗ-541 получил весьма самобытный дизайн — модную по тем временам сдвоенную головную оптику, хромированную радиаторную решетку, а некоторые машины имели двухцветную окраску кузова. Конечно, МАЗ-541 сложно назвать красавцем, но, вне всякого сомнения, это был самый красивый аэродромный тягач тех лет.









Небольшая высота позволяла МАЗ-541 работать практически со всеми типами гражданских воздушных судов.





Карьера мазовского мегаседана была недолгой и продолжалась чуть более десяти лет. С появлением таких лайнеров, как Ту-154 и особенно Ил-62, потребовался более мощный тягач. Всего было выпущено три МАЗ-541, хотя первоначально серия должна была состоять из двенадцати машин. В 1970 году единственный в своем классе седан-тягач был отправлен на пенсию, а несколькими годами ранее «Аэрофлот» аннулировал заказ на оставшиеся девять машин. Судьба трех выпущенных МАЗ-541 неизвестна, но, скорее всего, все они были утилизированы.







