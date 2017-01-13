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АвтоМото
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12 января 17, 19:50
В 2017 году в Украине построят 2,5 тысяч км автодорог
дорога
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В 2017 г. в Украине планируется построить 2,5 тыс км автодорог. 

Об этом сообщил глава украинского государства Петр Порошенко – в рамках совещания в Одессе 12 января. По словам Порошенко – следует сделать так, чтобы на 2,5 тыс. км автодорог смогли выйти уже в 2017 году – отметил Порошенко.

При этом глава государства попросил местную власть обращать внимание на тех, кто выиграл тендер, на подрядчиков, а также на стоимость строительства километра дорог.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Порошенко рассказал про стоимость строительства в Одесской области автодорог. Эта стоимость – одна из наиболее высоких в Украине. Оценку стоимости строительства при этом также провела неправительственная организация.
URA-Inform
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