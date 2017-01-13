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АвтоМото
Новости
12 января 17, 18:53
Самые популярные автомобили б/у в Украине
Renault Clio
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За декабрь 2016 г. в Украине регистрацию прошли 5603 б/у автомобилей. 

Из них 4170 – это легковые авто: эта цифра в три раза превышает показатель такого же периода 2015 г. В целом за 2016 г. в Украине впервые было зарегистрировано 30 713 б/у транспортных средств, среди них – 17 417 легковых авто. Это - на 22% больше, чем было еще годом ранее.

Резкий рост спроса на секонд-хенд на авторынке наблюдается с сентября, что объясняется вступлением в силу закона о льготном акцизе на б/у автомобили. Известно, что новые ставки акциза были введены с августа.

Названы также и наиболее популярные подержанные авто в Украине. Это европейские марки, в частности, Renault (3626 зарегистрированных авто), второе место занимает Volkswagen (3183 шт.), и третье – Skoda (1790 шт.).

Как сообщал УРА-Информ, ранее Петр Порошенко одобрил снижение ставок акциза на б/у авто.
URA-Inform
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