Самые популярные автомобили б/у в Украине

Из них 4170 – это легковые авто: эта цифра в три раза превышает показатель такого же периода 2015 г. В целом за 2016 г. в Украине впервые было зарегистрировано 30 713 б/у транспортных средств, среди них – 17 417 легковых авто. Это - на 22% больше, чем было еще годом ранее.

Резкий рост спроса на секонд-хенд на авторынке наблюдается с сентября, что объясняется вступлением в силу закона о льготном акцизе на б/у автомобили. Известно, что новые ставки акциза были введены с августа.

Названы также и наиболее популярные подержанные авто в Украине. Это европейские марки, в частности, Renault (3626 зарегистрированных авто), второе место занимает Volkswagen (3183 шт.), и третье – Skoda (1790 шт.).

Как сообщал УРА-Информ, ранее Петр Порошенко одобрил снижение ставок акциза на б/у авто.