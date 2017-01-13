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12 января 17, 15:00
Вчера на дорогах Украины и-за непогоды погибли три человека
снегопад,занос
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За прошедшие сутки в Украине в результате осложненных погодных условий на дорогах страны погибли три человека.

Травмы различной степени получили 59 граждан. Такие данные в четверг утром, 12 января, представила пресс-служба Национальной полиции.

Согласно сообщению, критической по уровню аварийности остается ситуация в семи регионах Украины. Так, дороги Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Херсонской, Харьковской и Донецкой областей остаются опасными до критического уровня.

Еще в шести областях уровень аварийности остается высоким.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, под Николаевом в среду, 11 января, произошло столкновение двух больших машин. Неподалеку от Зайчевского фура врезалась в военный грузовик, который вез топливо. К счастью во время аварии никто не пострадал.
URA-Inform
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