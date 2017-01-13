Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.10
USD
27.25
RUB
0.46
EUR
29.04
USD
27.26
RUB
0.46
EUR
30.16
USD
28.50
RUB
0.47
АвтоМото
Новости
11 января 17, 17:46
"Автомобиль года в Украине": финалисты конкурса
BMW 5-Series
1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В этом году победители будут определяться в двух номинациях: "Автомобиль года" и "Кроссовер года".

Ежегодный конкурс "Автомобиль года в Украине" выходит на финишную черту: объявлены финалисты в главных номинациях "Автомобиль года" и "Кроссовер года".

Первый этап голосования журналистского жюри (журналисты ведущих изданий Украины) вывел в финал семь легковых моделей авто и восемь кроссоверов (две модели набрали равное количество баллов). Претендентов жюри выбирало среди моделей, дебютировавших на украинском рынке в 2016 году, — а это без малого 40 моделей.

Также на первом этапе голосования определены претенденты на победу в дополнительных номинациях: "соотношение цена/качество" и "дизайн". И — впервые в истории конкурса — в номинации "Лучший гибрид/электромобиль".

Финалисты конкурса "Автомобиль года в Украине 2017" в номинации "Автомобиль года"

BMW 5-й серии

Hyundai Elantra

Infiniti Q30

Mercedes-Benz E-Class

Renault Megane

Toyota Corolla

Volvo S90

Финалисты конкурса "Автомобиль года в Украине 2017" в номинации "Кроссовер года"

Ford Edge

Jaguar F-PACE

Kia Sportage

Mitsubishi Pajero Sport

Peugeot 2008

Renault Captur

Suzuki SX4

Volkswagen Tiguan

Второй этап голосования журналистского жюри состоится 18 января 2017 года на автодроме "Чайка" под Киевом: итоговые оценки и выбор победителей в основных номинациях по версии журналистского жюри будут сделаны после сравнительных тестовых заездов. Причем для кроссоверов будет проложена специальная внедорожная трасса.

Напомним, что победители конкурса "Автомобиль года в Украине" определяется определяются по сумме баллов, набранных по результатам голосования двух жюри — общественного и журналистского. Соотношение голосов обоих жюри при подсчете итогового результата учитывается в пропорции 50/50. Победителем считается автомобиль, набравший наибольшее количество голосов.
Delo
Ещё по теме:
"Укравтодор" возглавит специалист с опытом работы на Западе
4 сентября в Киеве ограничат движение
В Украине начались продажи «кроссовера для миллионеров»
ДТП в Кривом Роге с 5 авто: 9 человек травмированы - ФОТО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (1)
Анатольевич Позавчера, 18:13
Рейтинг по количеству вкинутого в конкурс бабла.
Войти через:
Последние новости
В 2017 году в Украине построят 2,5 тысяч км автодорог
noimageСамые популярные автомобили б/у в Украине
noimageВчера на дорогах Украины и-за непогоды погибли три человека
noimageКабмин выделит на автодороги в январе 714 миллионов гривен
noimageВ Одессу не впускают ни фуры и автобусы
Лента новостей