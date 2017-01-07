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7 января 17, 10:17
Где и для какого транспорта в Украине ограничено движение
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В Днепропетровский, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях Украины введены ограничения для движения транспорта из-за непогоды
В связи с резким ухудшением погодных условий в Украине ограничено движение транспорта на территории шести областей. Об этом сообщает пресс-служба Управления безопасности дорожного движения. 

"В связи со сложными погодными условиями, снегопадами и метелями в Днепропетровский, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях Украины введены ограничения для движения транспорта", - говорится в сообщении.

В частности, в Одесской области ограничено движение грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.

На трассе Одесса-Рени на участке от 84 до 306 км движение ограничено для всех видов транспорта.

В Кировоградской области запрещено движение для всех видов транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.

В Николаевской области ограничено движение для всех видов транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.

В Херсонской области ограничено движение грузовых транспортных средств на автодороге Одесса-Мелитополь-Новоазовск на участке от 177 до 207 км (от границы с Николаевской областью в Херсоне).

В Днепропетровской области ограничено движение для всех видов транспорта на таких участках: 

- Днепропетровск - Николаев от 166 до 170 км (от Кривого Рога до границы с Николаевской областью)

- Кировоград - Кривой Рог - Запорожье от 77 до 104 км, от 161 до 247 км (от границы Кировоградской к границе с Запорожской областью) границу;

- Пятихатки - Кривой Рог - Широкое.

Кроме того, как сообщает пресс-служба Укравтодора, в Черкасской области на автодорогах общего пользования с 16:00 вводится временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта.


 
Карта: Нацполиция

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, за минувшие сутки на дорогах Украины погибло 13 человек, еще более 60 получили травмы.

В пресс-службе Управления безопасности дорожного движения в комментарии ЛІГА.net отметили, что ожидается ограничение движение в Полтавской области.

Ранее сообщалось, что Укравтодор возобновил движение крупногабаритного транспорта в Закарпатской и Ивано-Франковской области.

источник: liga.net
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