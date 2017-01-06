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АвтоМото
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6 января 17, 12:17
Для расчистки трасс в Украине привлекли 900 единиц техники
занос
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Для расчистки автодорог в Украине в течение 4-6 января привлечено более 900 единиц снегоуборочной техники и более 2 тыс. человек. 

Об этом сообщил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин на заседании оперативного штаба.

"В целом для обеспечения проезда и расчистки дорог на территории Украины 4-6 января было привлечено около 2 тысяч человек и более 900 единиц техники", - отметил Чечеткин.

Отмечается, что спасатели эвакуировали из обочин и кюветов более 140 автомобилей, в которых находилось более 190 человек.

"С целью предупреждения переохлаждения на территории населенных пунктов развернуто свыше 3,5 тыс. пунктов обогрева", - говорится в сообщении. 

Кроме того, с начала ухудшения погодных условий пунктами обогрева воспользовались более 20 тыс. человек.

"Благодаря постоянному мониторингу ГосЧС 4-5 января зафиксирован сход 4 снежных лавин на территории Закарпатской области", - добавил Чечеткин.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", в ближайшие дни следует быть острожными на дорогах, поскольку в Украину пришел Балтийский циклон, который вызывает непогоду. 
URA-Inform
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