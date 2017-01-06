Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.60
USD
26.29
RUB
0.43
EUR
28.51
USD
26.90
RUB
0.45
EUR
29.41
USD
27.86
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
6 января 17, 10:37
В пунктах пропуска на Донбассе стоят 800 автомобилей
пропуск
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Увеличение количества автомобилей в очередях перед Рождеством не является критическим, говорят пограничники.
Увеличение количества автомобилей в очередях перед Рождеством не является критическим, говорят пограничники.

На контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в рзоне АТО, сегодня утром на въезд и выезд ожидали 830 автомобилей, сообщила пресс-служба госпогранслужбы.

"На КПВВ "Майорское" – 70/150; "Марьинка" - 250/130; "Новотроицкое" - 20/80; "Гнутово" - 80/50", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе уверяют, что такое увеличение количества автомобилей в очередях перед Рождеством не является критическим.

"Мы наблюдали увеличение пассажиро-транспортного потока через линию разграничения накануне Нового года. Затем уменьшения до минимального количества в течение первых дней января. Сейчас опять увеличение количества лиц и транспортных средств", - сказал пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян.

Ранее сообщалось, что на новогодние и рождественские праздники на всех контрольных пунктах въезда/выезда на Донбассе будет увеличено количество персонала.
Korrespondent
Ещё по теме:
Немецкие водители не расстроены высокими ценами на бензин
"Рождественские" модели McLaren раскупили за пару часов
Coca-Cola поощрит трезвых водителей бесплатной газировкой
В США черные ящики для авто хотят сделать обязательными
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Для расчистки трасс в Украине привлекли 900 единиц техники
noimageНа Троещине реконструируют транспортную развязку
noimageДвижение фур в Закарпатье все еще ограничено
noimageВ Закарпатье из-за снегопада движение транспорта затруднено
noimageДвижение на Львовщине и Ивано-Франковщине ограничено
Лента новостей