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5 января 17, 11:33
Движение фур в Закарпатье все еще ограничено
фуры зимой
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В Закарпатской области из-за непогоды движение грузового транспорта остается ограниченным.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.  

"Транспорт, который движется в указанных направлениях, направляется к местам временного отстоя транзитного транспорта. Движение легковых автомобилей обеспечено”, — сообщили в ГосЧС.

Как отмечается, спасатели уже отбуксировали 87 автомобилей, которые застряли на заснеженных трассах Закарпатской области. Кроме того, работа по буксированию транспортных средств продолжается. Для буксировки привлечено 15 единиц техники и 50 спасателей.

"Спасатели работают над ликвидацией последствий схода лавины на автодорогу местного значения Колочава-Хуст между населенными пунктами с.Ольшаны, Хустского района и с.Мерешор Межгорского района. В результате схода лавины было заблокировано 6 автомобилей, в которых находилось 11 человек, которые покинули автомобили самостоятельно. Жертв и травмированных в результате происшествия нет", - говорится в сообщении. 

Как сообщал "Ура-Информ", ранее синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение - в большинстве регионов.
URA-Inform
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