В Закарпатье из-за снегопада движение транспорта затруднено

На дорогах Закарпатья движения автотранспорта затруднено из-за сильного снегопада. В частности на трассах М06 Киев — Чоп, Н13 Львов — Самбор — Ужгород, Н09 Мукачево — Рогатин — Львов, Р21 Долина-Хуст", сообщается на сайте ГС ЧС Украины.

Сегодня утром на перевалах Закарпатской области остается ограниченным движение большегрузного транспорта. Транспорт, который движется в указанных направлениях, направляется к местам временного отстоя транзитного транспорта. Движение легковых автомобилей продолжается.

За прошедшие сутки спасатели уже отбуксировали 87 автомобилей, которые застряли на заснеженных трассах Закарпатской области. Работа по буксировке продолжается. Электроснабжение во всех населенных пунктах есть.

На территории Львовской области спасатели вытащили из снежных заносов 8 большегрузных автомобилей, установлено и оборудовано стационарный пункт обогрева, созданы два передвижных пункта обогрева. На территории Ивано-Франковской области в направлении Закарпатской области (Вышковский и Яблоницкий перевалы) обеспечен проезд транспортных средств. По информации Укравтодора, дороги находятся в проезжем состоянии.

Последствия схода лавины в Тячевском районе ликвидированы, а в Хустском районе продолжает работать снегоочистительная техника.

В результате схода лавины в Хустском районе были заблокированы шесть автомобилей, в которых находилось 11 чел. — они выбрались из машин сами и временно находятся Ольшанском дома-интернате для детей-инвалидов.