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3 января 17, 17:00
Почему в 2017 году подорожал бензин и дизтопливо? - Фото
бензин
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Из-за новой процедуры уплаты акцизов на топлива, с 1 января 2017 года в Украине незначительно подорожали бензин и дизтопливо

В первую неделю 2017 года розничные цены на АЗС Украины незначительно увеличились. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой группы "А-95". Бензины и дизельное топливо подорожали в пределах 1,6%. А вот сжиженный газ подешевел на 0,1%.

Такая ценовая динамика во многом связана с изменением процедуры начисления и взимания акцизов с импорта и продаж топлива в Украине, что предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс Украины в рамках принятия Государственного бюджета Украины на 2017 год.

Изменение средних розничных цен на нефтепродукты в Украине в период с 26 декабря 2016 по 3 января 2017 года. 




Данные: Консалтинговая компания "А-95".
Delo
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