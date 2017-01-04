Почему в 2017 году подорожал бензин и дизтопливо? - Фото

В первую неделю 2017 года розничные цены на АЗС Украины незначительно увеличились. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой группы "А-95". Бензины и дизельное топливо подорожали в пределах 1,6%. А вот сжиженный газ подешевел на 0,1%.

Такая ценовая динамика во многом связана с изменением процедуры начисления и взимания акцизов с импорта и продаж топлива в Украине, что предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс Украины в рамках принятия Государственного бюджета Украины на 2017 год.