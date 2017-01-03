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АвтоМото
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3 января 17, 00:07
В Украине повысят пошлины на импортные авто
авто
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Правительство одобрило порядок применения специальных пошлин на импорт автомобилей, предложенный Минэкономразвития
Кабинет министров одобрил разработанный Министерством экономического развития и торговли порядок применения специальных пошлин на импорт автомобилей - в размере 10%. Об этом сообщает Автоцентр. 

Издание уточняет, что специальные пошлины будут введены при определенных условиях. Если суммарный ввоз автомобилей из ЕС на протяжении года достигнет 45 тыс единиц, а их удельный вес на внутреннем рынке превысит 20%. Второе условие - если суммарный объем импорта легковых автомобилей за последние 12 месяцев, выпущенных в ЕС, превысит граничный объем всех первичных регистраций легковых автомобилей за этот период и при этом наносится вред национальной автомобильной промышленности. 

В 2015 году в Украину было импортировано 38,9 тыс таких авто. По итогам девяти месяцев 2016 года - 30,6 тыс штук. Таким образом, к осени 2017 года, возможно, будет достигнут показатель в 45 тыс единиц. В этом случае специальные пошлины могут ввести до конца 2017 года. 

Ранее в этом месяце Министерство экономического развития и торговли предложило Кабинету министров Украины принять порядок применения специальных мер относительно импорта в Украину легковых автомобилей происхождением из ЕС. Министерство объяснило эту свою идею необходимостью защиты отечественного легкового автопрома. 

Механизм применения специальных мер может быть использован в течение периода от 2 до 15 лет действия Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС (он не применялся в течение первого года). 

Источник: liga.net
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