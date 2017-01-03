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3 января 17, 00:04
ЗАЗ сменил название и форму собственности
ЗАЗ
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Необходимые изменения были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 27 декабря 2016 г.
26 декабря 2016 г. на внеочередном общем собрании акционеров публичного акционерного общества Запорожский автомобильный завод (ПАО ЗАЗ) было принято решение изменить название и тип компании на частное акционерное общество Промавтоинвест. Об этом свидетельствует протокол собрания.

За соответствующее решение проголосовали владельцы 100% акций.



Необходимые изменения были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 27 декабря 2016 г.

Уточнено. Заявление пресс-службы ПАО ЗАЗ: "Информация о переименовании и смене формы собственности ПАО АвтоЗАЗ на ЧАО Промавтоинвест не относится к ПАО ЗАЗ (юридический адрес 69600, г. Запорожье, пр-т. Соборный, 8, председатель правления Николай Михайлович Евдокименко). Смена названия и формы собственности относится к эмитенту ПАО АвтоЗАЗ (юридический адрес 69002, г. Запорожье, ул. Первая Литейная, 40, генеральный директор Черненко Максим Александрович)". 

Отметим, что по данным Ассоциации автопроизводителей автомобилей Укравтопром, в октябре 2016 г. ЗАЗ произвел 12 коммерческих автомобилей, в ноябре - 50.

В 2015 году ЗАЗ выпустил 3,937 тыс. единиц автотранспорта, что на 71% меньше, чем в 2014 году. При этом выпуск легковых автомобилей сократился на 71% - до 3,624 тыс. штук, коммерческих - на 27%, до 229 штук, а автобусов - вырос на 71%, до 84 единиц.

ПАО ЗАЗ - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию УкрАвто, которая является генеральным импортером и официальным дилером более 20 автомобильных брендов.
Источник: liga.net
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