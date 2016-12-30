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30 декабря 16, 16:51
В Киеве установили новые светофоры
светофор
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В столице на целом ряде улиц появились новые светофоры. 

Об этом рассказали в пресс-службе КГГА. Так, недавно светофоры начали работать на заезде с просп. Бандеры на ул. Богатырской, на перекрестке ул. Наумова и Подлесная, также введено регулирование светофором на пешеходном переходе на ул. Щербакивского, 60.

Включен и светофор на примыкании бул. Ролана до ул. Жмеринской, также функционирует светофор на примыкании ул. Леонтовича до ул. Б. Хмельницкого - это упростит ситуацию с пробками. В 2015 г. в столице построили всего шесть светофоров, в 2016 г. заработало уже семь, еще четыре светофора функционируют в тестовом режиме.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в октябре появился экспериментальный светофор.
URA-Inform
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