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29 декабря 16, 17:32
Нацполиция покупала автомобили по сниженной цене
полиция
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Корпорация Mitsubishi Motors согласна снизить на 14% стоимость авто Mitsubishi Outlander PHEV – специально для Нацполиции Украины. 

Сообщил об этом в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков. Он отметил, что рад сообщить о том, что глава Mitsubishi Motors согласился с обращением о возможности оптимизации цены автомобилей для украинской полиции – по причине сложившейся в стране ситуации.

Центр обслуживания подразделений полиции получил письмо от представителя корпорации в Украине по поводу согласования предоставления скидки до 14% от начальной стоимости. То есть - Нацполиция получает шанс приобрести ориентировочно 101 специализированный автомобиль Mitsubishi Outlander PHEV.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Порошенко одобрил снижение ставок акциза на б/у авто.
URA-Inform
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