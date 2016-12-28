ЗАЗ сменил название на "Промавтоинвест"

ПАО "Запорожский автомобильный завод" (ЗАЗ), входящий в корпорацию "УкрАВТО", сменил название на "Промавтоинвест" и форму собственности с публичного на частное акционерное общество. Об этом говорится в сообщении завода в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Такое решение акционеры компании приняли на внеочередном общем собрании 26 декабря 2016 года. Соответствующие изменения зарегистрированы в госреестре юрлиц 27 декабря.

Напомним, предприятие методом полномасштабного производства выпускает автомобили под брендом ЗАЗ (Lanos, Sens, Lanos-фургон, Forzа, Vida), грузовые автомобили и автобусы на шасси и агрегатах индийской ТАТА. При этом техника выпускается только под конкретные потребности рынка.

В октябре завод возобновил сборку автомобилей после простоя с начала 2016 года.

В 2015 году предприятие сократило выпуск автотранспорта в 3,3 раза к 2014 году — до 3,937 тыс. ед., в том числе легковых авто — в 3,5 раза до 3,624 тыс. (при общем падении выпуска легковых авто в Украине в 4,6 раза до 5,654 тыс. ед.). Завод также выпустил 229 коммерческих автомобилей (почти на 28% меньше) и 84 автобуса (на 71% больше).