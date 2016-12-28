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28 декабря 16, 08:56
В Харькове в двойном ДТП погиб восьмимесячный ребенок - ФОТО
ДТП,в,Крыму
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На окраине Харькова во вторник поздно вечером, 27 декабря, произошла двойная авария.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб восьмимесячный ребенок. Трое взрослый людей скорая помощь увезла в больницу.

Как сообщил журналистам начальник отдела профилактической работы областного управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Никоненко, авария произошла около шести часов вечера.

По предварительным данным водитель Toyota Prado, мужчина 1980-го года рождения, на большой скорости двигался по Салтовскому шоссе со стороны окружной дороги в направлении проспекта Юбилейного.

Внезапно он выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2102, который двигался ему на встречу. При этом, по данным полиции, виновник аварии совершил это столкновение, скрываясь с места другого ДТП, которое произошло накануне. Тут также пострадал водитель другой машины.

По предварительным данным, водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения. Его направили в наркоцентр для проведения экспертизы, - рассказал Никоненко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Бердичев Житомирской области под колеса грузовика попал ребенок. Водитель грузового автомобиля, 48-летний житель Черновицкой области наехал на пешехода, в результате чего десятилетнего мальчика, который пересекал проезжую часть дороги по пешеходному переходу, скорая помощь увезла в больницу.
URA-Inform
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