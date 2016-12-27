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АвтоМото
Новости
27 декабря 16, 17:53
В Мадриде ввели ограничения для движения авто
Мадрид,смог,
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Власти рекомендовали жителям оставлять свои автомобили дома.
Власти рекомендовали жителям оставлять свои автомобили дома.

В Мадриде ограничили максимальную скорость движения для авто до 70 км/ч и изменили правила парковки в качестве мер реагирования на повышение загрязнения воздуха.

Меры будут действовать, пока уровень загрязнения не снизится, сообщает The Local. Власти Мадрида рекомендовали жителям испанской столицы оставлять свои автомобили дома и пользоваться общественным транспортом, а людям, имеющим проблемы с дыханием, избегать упражнений на свежем воздухе.

Автомобилям также будет запрещено парковаться в пределах территории города до 28 декабря, если собственник не проживает в этом районе или транспортное средство не имеет специального разрешения. Если уровни загрязнения останутся неизменными или вырастут, введут дальнейшие меры.

Напомним, снижение потребления угля в США в прошлом году сыграло существенную роль в сокращении выбросов углекислого газа.
Korrespondent
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