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27 декабря 16, 09:17
Аваков просит Mitsubishi снизить цену на полицейские авто
Аваков
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Министр внутренних дел Украины и президент Mitsubishi Motors Corporation Осаме Месуко обсудили возможность снижения цены на автомобили "Mitsubishi Outlander PHEV", которые должны быть поставлены в Украину для нужд Нацполиции согласно программе сотрудничества между правительствами Японии и Украины в правоохранительном секторе

Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, согласно условий, предложенных японской стороной, в 2017г. предусмотрена поставка в Украину 635 автомобилей "Mitsubishi Outlander PHEV" по цене 1,510932 млн. грн., что в валютном эквиваленте составляет $58,6 тыс. за один автомобиль.

Глава МВД обратил внимание Месуко на факт диспропорции между ценами, которые заложены в условия договора между официальным представителем компании Mitsubishi Motors в Украине — обществом с ограниченной ответственностью "Нико Диамант" и правительством Украины, и ценами, по которым аналогичные автомобили возможно приобрести в некоторых странах Европы.

Министр подчеркнул, что особая комплектация, дополнительное полицейское оборудование (сигнально-звуковое устройство, радиостанция) и цветографическое оформление, безусловно, повышают стоимость автомобилей, но достаточно большой объем поставки может быть аргументом в пользу оптимизации цены для украинской стороны.

"Снижение цены позволит Национальной полиции Украины на высвободившийся финансовый ресурс осуществить закупку дополнительного объема автомобилей", — подчеркнул Аваков.

Стороны договорились, что компания Mitsubishi Motors после дополнительных консультаций со специалистами МВД в ближайшее время сформулирует уточненные предложения для Нацполиции, подытожил министр.
Delo
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