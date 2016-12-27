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АвтоМото
Новости
26 декабря 16, 16:22
На Житомирщине перевернулся микроавтобус, есть погибшие
ДТП
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Один человек погиб, шесть травмированы.
Один человек погиб, шесть травмированы.

Неподалеку от села Болярка Житомирского района Житомирской области перевернулся микроавтобус, в результате чего погиб один человек, еще шесть получили травмы.

Как сообщили в местной полиции, водитель Mercedes Sprinter на закругленном участке дороги не справился с управлением, в итоге микроавтобус съехал в кювет и перевернулся.

Автобусом ехали в Киев 12 пассажиров из Буковеля Ивано-Франковской области. В результате ДТП погибла 36-летняя киевлянка, еще шесть пассажиров в возрасте от 27 до 49 лет получили травмы в виде ушибов, сотрясений головного мозга и закрытых черепно-мозговых травм.

По факту аварии начато уголовное производство, продолжается расследование.
Как сообщал Корреспондент.net, 23 декабря под Киевом маршрутка врезалась в дерево. 
Korrespondent
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