Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.54
USD
26.37
RUB
0.43
EUR
27.55
USD
26.33
RUB
0.43
EUR
28.42
USD
27.05
RUB
0.44
АвтоМото
Новости
26 декабря 16, 14:52
В Украине выросли цены на бензин и дизтопливо
бензин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
5/5 (1 голос)
За последнюю неделю в ряде крупнейших сетей АЗС Украины подскочили цены на бензин и дизтопливо.

В среднем на 50 копеек за литр поднялась стоимость всех видов топлива в сетях WOG, ОККО, SOCAR, UPG и KLO. Таким образом, цена бензина А-95 у мейджоров достигла 25,50 гривен за литр, дизельного топлива - 22,50 гривен за литр.

Как сообщает OilNews, ссылаясь на данные оперативного мониторинга рынка, цены также подняла крупнейшая консолидированная сеть АЗС группы "Приват" на 0,5 гривны за литр. Так А-95 на АЗС "Авиас", "Мавекс", ANP и "Укрнафта" выросли до 22,65-22,70 гривен за литр, а ДТ – до 20,50-20,55 гривены за литр. По данные мониторнга такая же ситуация сложилась и в большинстве региональных АЗС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, основной рост стоимости топлив припал на первые две недели декабря, когда произошел основной скачек котировок и ослабление курса гривны.
URA-Inform
Ещё по теме:
В Киеве прикрыли схему с контрафактным бензином на 6 млн грн
Советы эксперта: как сэкономить на бензине?
Дизтопливо в Украине может подорожать из-за запрета в России
Украинцев ждет резкое повышение цен на бензин
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
На Житомирщине перевернулся микроавтобус, есть погибшие
noimageГАИ возвращается на дороги
noimageГройсман обещает масштабное строительство дорог
noimageВ Украине появятся новые дорожные знаки
noimageМассовое ДТП в США из 60 авто из-за снегопада - Видео
Лента новостей