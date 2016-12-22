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22 декабря 16, 12:57
ГАИ возвращается на дороги
ГАИ
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Только в Киеве в дорожную полицию наберут 600 сотрудников.
Только в Киеве в дорожную полицию наберут 600 сотрудников.

Новое подразделение дорожной полиции, которое будет выполнять те же функции, что и бывшая ГАИ – контроль на дорогах, заработает уже в следующем году, передают Вести.

"Сотрудники нового подразделения появятся на дорогах уже в следующем году. Сначала – на киевских, а затем и по всей Украине. В Нацполиции обещают: чтобы не было соблазна брать взятки, проверки будут частыми", – говорится в сообщении.

Только в Киеве в дорожную полицию наберут 600 сотрудников. Первый этап набора кандидатов на должности продлится до 1 августа следующего года, второй – до 1 декабря.

Уточняется, что в составе новой службы будут бывшие инспекторы ГАИ и сотрудники спецподразделения Кобра.

Одной из причин, по которой было принято решение о создании дорожной полиции – рост количества ДТП на дорогах. К примеру, в Киеве за 11 месяцев этого года произошло на три тысячи ДТП больше, чем за весь прошлый год.

Как заявил замглавы Нацполиции Александр Фацевич, рост ДТП после ликвидации ГАИ наблюдается по всей стране.

Как сообщал Корреспондент.net, в ноябре 2015 года в Украине ликвидировали ГАИ и МРЭО.

Также сообщалось, что бывшие гаишники продолжают патрулировать трассы.
Korrespondent
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