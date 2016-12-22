АвтоМото Новости
21 декабря 16, 16:27
Гройсман обещает масштабное строительство дорог
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После принятия бюджета Кабмин выделит деньги на реконструкцию трасс.
После принятия бюджета Кабмин выделит деньги на реконструкцию трасс. Правительство выделит на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог страны более 35 млрд грн. Об этом сказал в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"На дороги, как мы и обещали, мы закладываем больше 35 млрд грн. Это масштабное строительство. Нужно определить стратегию развития дорог, мы должны строить дороги, которые будут подчеркивать наши логистические возможности", - подчеркнул Гройсман.
Напомним, в ночь с 20 на 21 декабря Верховная Рада Украины приняла госбюджет-2017.
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