Гройсман обещает масштабное строительство дорог

"На дороги, как мы и обещали, мы закладываем больше 35 млрд грн. Это масштабное строительство. Нужно определить стратегию развития дорог, мы должны строить дороги, которые будут подчеркивать наши логистические возможности", - подчеркнул Гройсман.

Напомним, в ночь с 20 на 21 декабря Верховная Рада Украины приняла госбюджет-2017.