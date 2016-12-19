В Украине появятся новые дорожные знаки

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник главы "Укравтодора" Александр Кава.

Как отмечается, украинские автомобильные дороги станут удобнее для водителей.

"Информационно-указательные знаки теперь будут содержать не только информацию о названии городов, но и обязательно указывать номер дороги по национальной и международной классификации", - заявил Кава.

Кроме того, номера международных и национальных дорог теперь будут указаны белыми буквами на красном фоне, региональные и территориальные - черными на желтом фоне, а областные и региональные - белыми на синем фоне.

В свою очередь, Европейские коридоры будут отмечать белыми буквами на зеленом фоне.

Отметим также, что на знаках появятся стандартизированные пиктограммы "аэропорт", "железнодорожный вокзал" и другие.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Кабинет министров Украины отменил решение о ликвидации государственной компании "Автомобильные дороги Украины".