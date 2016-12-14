В Киеве появятся два новых автобусных маршрута

К праздникам запустят первый ночной автобусный маршрут. Об этом передали в пресс-службе КГГА. Так, новые маршруты разработаны вместе с представителями Всемирного Банка. Так, маршрут № 118 - от ст. м "Черниговская" до ст. метро "Политехнический институт", а также

маршрут № 119 – от ул. Ю. Смолича до Контрактовой площади.

Также работу продолжат маршруты автобуса, которые созданы согласно советам Всемирного банка: № 114 и 115 (часть автобусов на маршрутах перейдет на экспрессный режим движения). Специально новогодним праздникам в городе начнет работу ночной маршрут №137.

Он соединит ж/д вокзал "Центральный" и ст. м "Харьковская". Маршрут станет работать с 22:00 до 06:00 в режиме движения маршрутного такси.

Как сообщал УРА-Информ, маршрут поменяет автобус №45.