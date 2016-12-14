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АвтоМото
Новости
14 декабря 16, 16:24
Порошенко: На строительство автодорог выделят 15-20 млрд грн
дорога
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На 2017 г. в госбюджете Украины будет выделено дополнительных 15-20 млрд грн - специально на строительство и развитие автодорог. 

Об этом глава государства Петр Порошенко заявил в рамках своей рабочей поездки на открытие первой очереди производства проводниковой продукции для концерна "Фольксваген", расположенного в Тернопольской области.

Таким образом - 2016 г. в Украине было построено в десять раз больше автодорог, чем в 2015-м г. При этом уже в 2017 г. примут решение относительно выделения дополнительных 15-20 млрд грн. - специально на строительство дорог – добавил президент.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко намерен ускорить процесс строительства в Украине дорог.
URA-Inform
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