На границе с Польшей снова растут очереди авто

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Отметим, что 30 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" в Волынской области.

"Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 30 автомобилей, в ПП "Краковец - Корчева" - 20, в ПП "Смильныця - Кросценко" - 90, в ПП "Рава-Русская - Гребенное" - 50 автомобилей", - говорится в сообщении.

Кроме того, на границе с Венгрией в ПП "Чоп (Тиса) - Захонь" находилось 60 автомобилей.

Как сообщал УРА-Информ, недавно на границе с Польшей в очереди стояли 1,5 тысячи авто.