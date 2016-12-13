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АвтоМото
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13 декабря 16, 11:41
На границе с Польшей снова растут очереди авто
польша
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На границе Украины и Польши в пяти пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли 220 автомобилей. 

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Отметим, что 30 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" в Волынской области.

"Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 30 автомобилей, в ПП "Краковец - Корчева" - 20, в ПП "Смильныця - Кросценко" - 90, в ПП "Рава-Русская - Гребенное" - 50 автомобилей", - говорится в сообщении.

Кроме того, на границе с Венгрией в ПП "Чоп (Тиса) - Захонь" находилось 60 автомобилей.

Как сообщал УРА-Информ, недавно на границе с Польшей в очереди стояли 1,5 тысячи авто. 
URA-Inform
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