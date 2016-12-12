Синоптики предупреждают о гололеде на дорогах

Украинские синоптики предупредили про гололед на автодорогах Украины 13-го декабря. Об этом передает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

13-го декабря на автодорогах Украины - кроме юга, гололедица. Именно потому ГСЧС страны призывает людей соблюдать правила безопасности во время пребывания на улице – сказано в сообщении.

Отмечается, что нужно обращать внимание на движение по эстакадам и путепроводам, потому что именно в данных местах максимально вероятно возникновение гололеда.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине гололед и метель также прогнозировали на второе декабря.