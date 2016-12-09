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АвтоМото
Новости
9 декабря 16, 18:33
Снег в США вызвал масштабную аварию из 50 авто - ФОТО
авария
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В американском штате Огайо в пятницу утром, 9 декабря, произошла масштабная авария.

Из-за сильного снегопада на автостраде столкнулись сразу 50 машин. Как сообщает местный телеканал Fox 8, вначале столкнулись два автомобиля, а затем сработал так называемый принцип домино.

Все следующие за ними по автостраде автомобили не успевали тормозить и врезались друг в друга. По предварительным данным местной полиции, ранения получили не менее 19 человек.

Врачи сообщают, что пятеро из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня утром в Индии в аварию попал автобус, который перевозил учителей. В результате аварии погибли 13 человек.
URA-Inform
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