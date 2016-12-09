Снег в США вызвал масштабную аварию из 50 авто - ФОТО

Из-за сильного снегопада на автостраде столкнулись сразу 50 машин. Как сообщает местный телеканал Fox 8, вначале столкнулись два автомобиля, а затем сработал так называемый принцип домино.

Все следующие за ними по автостраде автомобили не успевали тормозить и врезались друг в друга. По предварительным данным местной полиции, ранения получили не менее 19 человек.

Врачи сообщают, что пятеро из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня утром в Индии в аварию попал автобус, который перевозил учителей. В результате аварии погибли 13 человек.