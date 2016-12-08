Швейцарцы изобрели уникальный электромобиль Oasis (видео)

Пока все производители пичкают свои машины гаджетами, креативные швейцарцы вспомнили о природе, и это прекрасно. Автомобиль с говорящим названием "Оазис" оборудован электрической силовой установкой и автопилотом, но главная его особенность — большой отсек под лобовым стеклом для выращивания растений, – пишет popmech.ru.





Rinspeed уверяет, что в этом садике достаточно места, чтобы выращивать небольшие растения, такие как редис — видимо, чтобы перекусывать в пробке, ну или деревья бонсай — чисто для красоты.





Oasis оснащен электронным "помощником" с голосовым управлением, который умеет даже делать фотографии с помощью встроенной камеры и выкладывать ее в Инстаграм, если кому-то это нужно. Передняя панель представляет собой изогнутый экран с разрешением 5К и функцией распознавания жестов. Рулевое колесо можно сложить в режиме автопилота и превратить его в столик. Рулевая колонка, кстати, украшена механическими часами — для контраста.





Показания приборов проецируются на лобовое стекло, а багажный отсек в задней части электромобиля оборудован подогревом и охлаждением, чтобы по задумке швейцарцев, перевозить в нем пиццу или роллы — кому что больше нравится. "Оазис" предоставляет своему владельцу возможность каршеринга — с помощью специального приложения можно задать пункт назначения и найти попутчика по интересам, чтобы, например, вместе отправиться на концерт или в кино.





Публичная премьера Rinspeed Oasis состоится в январе на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе и на автосалоне в Нью-Йорке (США).



