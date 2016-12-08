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АвтоМото
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8 декабря 16, 12:45
На Волыне закрыли для движения автодороги общего пользования
снегопад
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С сегодняшнего дня, четверга, 8 декабря, в Волынской области запретили движение транспортных средств на автодорогах общего пользования.

Такое решение приняло местными властями из-за сложных погодных условий. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, в связи с экстремальными погодными условиями, когда на дорогах области образовался гололед вследствие выпадения дождя и удержанием температуры воздуха около нуля градусов, в ГосЧС считают, что сложились погодные условия, угрожающие безопасности дорожного движения.

Поэтому начиная с трех часов ночи запрещается движение транспортных средств до полной ликвидации зимней скользкости на автодорогах общего пользования.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, синоптики сегодня обещают в Украине снег с дождем, а также гололедица, перепады температур и гололедицу. В связи с чем Национальная полиция Украины просит участников дорожного движения быть внимательными и осторожными.
URA-Inform
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