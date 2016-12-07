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АвтоМото
Новости
6 декабря 16, 21:53
В Украину по сниженным акцизам уже ввезли 11 тыс б/у авто
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С 1 августа вступил в силу закон о снижении акциза на импорт бывших в употреблении автомобилей. Срок действия данного закона установлен до 31 декабря 2018 года.
С начала действия закона о снижении ставок акциза на импорт бывших в употреблении иномарок, который вступил в силу 1 августа, на территорию Украины было ввезено более 11,3 тыс. автомобилей.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы со ссылкой на и.о. заместителя главы ГФС Мирослава Продана.

«С 1 августа по 4 декабря осуществлено таможенное оформление 11 311 транспортных средств. Снижение ставок акцизного налога существенно уменьшает базу налогообложения, что уменьшает окончательную цену транспортного средства и способствует развитию рынка подержанных транспортных средств», — цитирует пресс-служба Продана.

Как сообщалось, с 1 августа вступил в силу закон о снижении акциза на импорт бывших в употреблении автомобилей. Срок действия данного закона установлен до 31 декабря 2018 года.

В частности, акциз на машины с объемом бензинового двигателя до 1 л теперь составляет 0,102 евро за 1 куб. см, что почти в 11 раз меньше действовавшей ставки в 1,094 евро.

Для других объемов двигателя сетка акциза теперь выглядит следующим образом.

Для бензиновых авто: с двигателем 1−1,5 л акциз теперь составляет 0,063 евро, раньше — 1,367 евро;
с двигателем 1,5−2,2 л — 0,267 евро, раньше — 1,643 евро;
с двигателем 2,2−3 л — 0,276 евро, раньше — 2,213 евро; 
с двигателем более 3 л — 2,209 евро, раньше — 3,329 евро. 
Для дизельных автомобилей: с двигателем до 1,5 л — 0,103 евро, раньше — 1,367 евро; 
с двигателем 1,5−2,5 л — 0,327 евро, раньше — 1,923 евро; 
с двигателем более 2,5 л — 2,209 евро, раньше — 2,779 евро

Источник: news.mail.ru
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