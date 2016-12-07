В Украину по сниженным акцизам уже ввезли 11 тыс б/у авто

С начала действия закона о снижении ставок акциза на импорт бывших в употреблении иномарок, который вступил в силу 1 августа, на территорию Украины было ввезено более 11,3 тыс. автомобилей.





Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы со ссылкой на и.о. заместителя главы ГФС Мирослава Продана.





«С 1 августа по 4 декабря осуществлено таможенное оформление 11 311 транспортных средств. Снижение ставок акцизного налога существенно уменьшает базу налогообложения, что уменьшает окончательную цену транспортного средства и способствует развитию рынка подержанных транспортных средств», — цитирует пресс-служба Продана.









В частности, акциз на машины с объемом бензинового двигателя до 1 л теперь составляет 0,102 евро за 1 куб. см, что почти в 11 раз меньше действовавшей ставки в 1,094 евро.





Для других объемов двигателя сетка акциза теперь выглядит следующим образом.





Для бензиновых авто: с двигателем 1−1,5 л акциз теперь составляет 0,063 евро, раньше — 1,367 евро;

с двигателем 1,5−2,2 л — 0,267 евро, раньше — 1,643 евро;

с двигателем 2,2−3 л — 0,276 евро, раньше — 2,213 евро;

с двигателем более 3 л — 2,209 евро, раньше — 3,329 евро.

Для дизельных автомобилей: с двигателем до 1,5 л — 0,103 евро, раньше — 1,367 евро;

с двигателем 1,5−2,5 л — 0,327 евро, раньше — 1,923 евро;

с двигателем более 2,5 л — 2,209 евро, раньше — 2,779 евро



