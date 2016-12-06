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АвтоМото
Новости
6 декабря 16, 14:29
В США перевернулся поезд с новыми BMW, все полностью разбито
авария
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В результате аварии жертв и пострадавших нет.
В результате аварии жертв и пострадавших нет.

В США сошел с рельсов грузовой поезд, перевозивший новые автомобили марки BMW. В результате аварии происшествия около 120 машин оказались поврежденными, сообщает TopGir.com.ua.

Поезд включал два локомотива и 12 вагонов, каждый из которых вез по 10 машин. В результате аварии жертв и пострадавших нет.

Среди разбитых автомобилей – кроссоверы  X3, X4, X5 и X6. Судя по кадрам, множество автомобилей получили настолько серьезные повреждения, что не подлежат восстановлению.

Напомним, в конце ноября на Львовщине сошел с рельсов грузовой поезд, в результате чего была перекрыта трасса Киев-Чоп.
Korrespondent
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