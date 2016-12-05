Трассу "Одесса-Рени" закроют для движения транспорта

Об этом передали в пресс-службе полиции Одесской области. По причине проведения капремонта автомоста на 52 км+789 дороги госзначения М-15 "Одесса-Рени (Бухарест)", для обеспечения безопасности движения с десятого декабря 2016 г. до 1 июня 2017 г. запретят движение транспортных средств.

На период же закрытия участка объезд транспортных средств будет вестись по автодорогам госзначения: Р-70 "Одесса-Б.Днестровский-Монаши-/М-15/", а также Р-72 "КПП Старокозаче- Б.Днестровский".

Как сообщал УРА-Информ, на трассе "Одесса-Рени" перекроют мост.