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5 декабря 16, 18:16
Трассу "Одесса-Рени" закроют для движения транспорта
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По причине проведения капремонта автомоста на 52 км+789 дороги госзначения М-15 Одесса-Рени (Бухарест) с десятого декабря 2016 г. до июня 2017 будет запрещено движение транспорта.

Об этом передали в пресс-службе полиции Одесской области. По причине проведения капремонта автомоста на 52 км+789 дороги госзначения М-15 "Одесса-Рени (Бухарест)", для обеспечения безопасности движения с десятого декабря 2016 г. до 1 июня 2017 г. запретят движение транспортных средств.

На период же закрытия участка объезд транспортных средств будет вестись по автодорогам госзначения: Р-70 "Одесса-Б.Днестровский-Монаши-/М-15/", а также Р-72 "КПП Старокозаче- Б.Днестровский".

Как сообщал УРА-Информ, на трассе "Одесса-Рени" перекроют мост.
URA-Inform
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