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Новости
2 декабря 16, 11:47
На Глушкова фура снесла остановку, есть пострадавшие - Фото
ДТП
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Авария произошла на проспекте академика Глушкова.
Авария произошла на проспекте академика Глушкова.

В Киеве грузовик DAF врезался в остановку общественного транспорта и парикмахерскую. В результате ДТП пострадали десять человек, семеро из которых госпитализированы, сообщает издание dtp.kiev.ua в пятницу, 2 декабря.

Авария произошла на проспекте академика Глушкова. Причина, по которой водитель грузовика с полуприцепом не справился с управлением, вылетел с дороги и остановился в 30 метра от остановки, устанавливается.

В свою очередь Стражи Эспрессо сообщают об одном пострадавшем, пешеходе, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.

Отметим, что согласно сообщению КГГА, въезд крупногабаритного транспорта в столицу был запрещен с 6.00, однако спустя полчаса грузовики спокойно ездили по городу.

Напомним, недавно в Киеве Volkswagen врезался в грузовик, полицейских и маршрутку.
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Korrespondent
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