В Украине из-за снегопадов ограничено движение фур

Об этом рассказали в пресс-службе Мининфраструктуры. Согласно данным синоптиков, в Закарпатской, а также в Львовской, Ровенской, Тернопольской, в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Житомирской, в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Донецкой областях ожидают снегопад, а также возможны снежные заносы.

На участке от 61+400 до 72+300 км дороги Р-15 Ковель - В.-Волынский - Червоноград –Жовква уже было введено ограничение движения грузового транспорта зимой. Речь о движении без цепей против скольжения путем установления соответствующих информационных панно согласно с ранее согласованными схемами.

Как сообщал УРА-Информ, движение было ограничено в столице на Броварском проспекте.