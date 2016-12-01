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АвтоМото
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1 декабря 16, 13:25
В Украине из-за снегопадов ограничено движение фур
фуры
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По причине снегопадов и снежных заносов было введено временное ограничение движения грузового транспорта. 

Об этом рассказали в пресс-службе Мининфраструктуры. Согласно данным синоптиков, в Закарпатской, а также в Львовской, Ровенской, Тернопольской, в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Житомирской, в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Донецкой областях ожидают снегопад, а также возможны снежные заносы.

На участке от 61+400 до 72+300 км дороги Р-15 Ковель - В.-Волынский - Червоноград –Жовква уже было введено ограничение движения грузового транспорта зимой. Речь о движении без цепей против скольжения путем установления соответствующих информационных панно согласно с ранее согласованными схемами.

Как сообщал УРА-Информ, движение было ограничено в столице на Броварском проспекте.
URA-Inform
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